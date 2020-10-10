Авторы Dead by Daylight добавят в проект трассировку лучей на PC и консолях нового поколения
Модная нынче технология трассировки лучей не обойдёт стороной и асимметричный сетевой экшен Dead by Daylight, о чём в беседе с журналистами WCCFTech заявил менеджер по продукту студии Behaviour Interactive Йорис Фоур.
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Пока что внедрение трассировки лучей в DBD находится на стадии плана, поэтому соответствующего обновления придётся подождать: в один день с выходом консолей нового поколения патч не появится. Как поясняет господин Фоур, студии необходимо убедиться в том, что трассировка лучей не повлияет на баланс и не скажется негативным образом на игровом процессе.
Напомним, что авторы Dead by Daylight с начала сентября занимаются «косметическим ремонтом» проекта, плавно подготавливая его к «некстгену».
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Dead by Daylight вышла в 2016 году и представляет собой асимметричный сетевой хоррор, в котором игроки принимают роль одного маньяка и четырёх выживших, пытающихся спастись от безумного убийцы. Проект очень популярен и стабильно держится на верхних строчках сотни самых востребованных игр в том же Steam.
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