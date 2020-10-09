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Авторы Marvel’s Avengers прокомментировали проблемы с «онлайном» на PC

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Как известно, PC-версия супергеройского боевика Marvel’s Avengers уже давно страдает от нехватки пользовательской базы, а сегодня и вовсе появилась информация о том, что просадки «онлайна» на компьютерах настолько серьёзные, что даже наблюдаются проблемы с матчмейкингом. Разработчики из Crystal Dynamics не заставили сообщество долго ждать и прокомментировали ситуацию в беседе с журналистами издания Kotaku.

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По словам разработчиков, Marvel’s Avengers ждёт свежий контент, в частности, новый вид заданий и «эндгейм»-активностей. Также игру будут регулярно поддерживать обновлениями и исправлениями ошибок. Всё это в совокупности позволяет девелоперам быть «уверенными» в том, что PC-игроки вернутся в Marvel’s Avengers.

Подробностями обновлений с нами поделятся на следующей неделе. Всё это замечательно, однако что-то нам подсказывает, что проблема с нежеланием игроков тратить время в Marvel’s Avengers гораздо более глубокая и фундаментальная, чем нехватка контента, иначе проекту бы не сопутствовал жалкий 66-процентный рейтинг в Steam.

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Авторы Marvel’s Avengers прокомментировали проблемы с «онлайном» на PC
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Ultimauser
17:29
Ни одного доказательства своим словам конечно же ты не предоставишь, ну да ладно.
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VRoman
17:29
Дело в объединении кэша в один общий на каждом чиплете, чтобы IF не вносила свои +35 нс задержек при обращении в кэш "чужого" CCX.
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Твоя мамка
17:26
Так у интела более дешёвый 8700к уничтожает любой рыгайзен, о чем речь
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Alex_Str
17:25
Обратите внимание на настройки, особенно там где 61фпс. 3080 тестировали на более низких.
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
wwr222
17:24
Это ты другим рассказывай,ладно? 8400 в Линксе жрет 88вт. Кроме того на самых дешманских платах биос вообще насмерть урезаный.
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VRoman
17:23
Уменьшены межьядерные задержки за счёт объединения CCX. Задержки памяти на прежнем уровне, или чуть меньше если IF удасться разогнать.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
A_K_
17:23
А что тогда пришлось бы делать Интелу. Нельзя же совсем убивать конкурента.
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
Махмуд Скорострелов
17:23
Каждая вторая новость про этот миюай. Кто вообще его обновляет
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Иоанн Грозный
17:18
только раньше июня он в продаже не появится. предложит от силы 8 ядер, а там уже и ддр5 на подходе и зен 4 :D
Процессор Intel Rocket Lake-S протестировали на совместимость с Z490 — интерфейс PCIe 4 поддерживается
VRoman
17:18
Это с победы над конкурентом. Победивший ставит +100 баксов к ценам ушедшего лета, а проигравший -100.
AMD не видит разницы между версиями техпроцесса для Zen 2 и Zen 3
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