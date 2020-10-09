Как известно, PC-версия супергеройского боевика Marvel’s Avengers уже давно страдает от нехватки пользовательской базы, а сегодня и вовсе появилась информация о том, что просадки «онлайна» на компьютерах настолько серьёзные, что даже наблюдаются проблемы с матчмейкингом. Разработчики из Crystal Dynamics не заставили сообщество долго ждать и прокомментировали ситуацию в беседе с журналистами издания Kotaku.

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По словам разработчиков, Marvel’s Avengers ждёт свежий контент, в частности, новый вид заданий и «эндгейм»-активностей. Также игру будут регулярно поддерживать обновлениями и исправлениями ошибок. Всё это в совокупности позволяет девелоперам быть «уверенными» в том, что PC-игроки вернутся в Marvel’s Avengers.

Подробностями обновлений с нами поделятся на следующей неделе. Всё это замечательно, однако что-то нам подсказывает, что проблема с нежеланием игроков тратить время в Marvel’s Avengers гораздо более глубокая и фундаментальная, чем нехватка контента, иначе проекту бы не сопутствовал жалкий 66-процентный рейтинг в Steam.