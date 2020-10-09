Журналист известного издания Forbes обратил внимание, что недавно выпущенная сетевая игра Marvel’s Avengers стремительно теряет свою аудиторию. Начиная с 7 октября количество одновременно находящихся в игре пользователей регулярно падает ниже тысячи. Речь идёт об аудитории в Steam. Ситуация немного исправляется в выходные, но сути дела это не меняет. Как следствие, у Marvel’s Avengers наблюдаются достаточно серьёзные проблемы с матчмейкингом.

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Всё тот же журналист издания Forbes отметил, что порой игрок может теперь ждать матча до 30 минут. Опять же, речь идёт именно о Steam, на той же PlayStation 4 дела у игры идут намного лучше. На данный момент разработчики проекта никак не прокомментировали ситуацию с подбором матчей для PC-версии Marvel’s Avengers. За создание и поддержку проекта отвечают Eidos Montreal совместно с Crystal Dynamics. На официальной страничке игры в Twitter пока размещаются сообщения с хорошими метриками и тому подобное.

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Напомним, Marvel’s Avengers поступила в продажу 4 сентября нынешнего года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Критиками и игроками проект был встречен достаточно прохладно. В том же Steam он собрал только 66% рейтинга на основании более 9 тысяч отзывов.