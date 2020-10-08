На следующей неделе CDPR расскажет об автомобилях в Cyberpunk 2077
Как известно, до релиза Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED намереваются провести ещё как минимум один выпуск Night City Wire, посвящённый подробностям игрового процесса и мира данной самой ожидаемой в этом году игры. Сегодня стало известно, что темой нового выпуска станут автомобили, и проведут его ровно через неделю — 15 октября в 19:00 по московскому времени.
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Игроков ждёт рассказ о внешнем виде и характеристиках автомобилей, новый геймплей и свежие анонсы.
До выхода Cyberpunk 2077 между тем остаётся всего ничего: релиз назначен на 19 ноября и уже точно никуда не сместится.
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