Аналитики: Genshin Impact всего за неделю заработала на мобильных устройствах 60 млн долларов
Когда официальная статистика скромно молчит, на помощь приходят аналитики из Sensor Tower, информация которых впоследствии с удивительной точностью совпадает с реальными данными. По подсчётам аналитиков компании, ролевой боевик Genshin Impact, который уже был признан самым успешным китайским релизом на международном рынке, за первую неделю заработал на мобильных устройствах около шестидесяти миллионов долларов.
реклама
Статистически, это второй проект по выручке на мобильных устройствах за неделю с 28 сентября по 4 октября после Honor of Kings, но отставание незначительное — всего четыре миллиона долларов. Как сообщает Sensor Tower, почти половина ($25 млн) от общей заработанной Genshin Impact за указанный период суммы приходится на родной китайский рынок; следом в тройке лидеров идут Япония ($17 млн) и США ($8 млн).
Традиционно наиболее платёжеспособной аудиторией являются владельцы «яблочных» устройств: на долю App Store приходится примерно $42 миллиона, или 70 % общей выручки Genshin Impact.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила