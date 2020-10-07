Когда официальная статистика скромно молчит, на помощь приходят аналитики из Sensor Tower, информация которых впоследствии с удивительной точностью совпадает с реальными данными. По подсчётам аналитиков компании, ролевой боевик Genshin Impact, который уже был признан самым успешным китайским релизом на международном рынке, за первую неделю заработал на мобильных устройствах около шестидесяти миллионов долларов.

реклама

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Статистически, это второй проект по выручке на мобильных устройствах за неделю с 28 сентября по 4 октября после Honor of Kings, но отставание незначительное — всего четыре миллиона долларов. Как сообщает Sensor Tower, почти половина ($25 млн) от общей заработанной Genshin Impact за указанный период суммы приходится на родной китайский рынок; следом в тройке лидеров идут Япония ($17 млн) и США ($8 млн).

Традиционно наиболее платёжеспособной аудиторией являются владельцы «яблочных» устройств: на долю App Store приходится примерно $42 миллиона, или 70 % общей выручки Genshin Impact.