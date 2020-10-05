Ещё в день релиза стало известно, что ролевой боевик Genshin Impact от китайской студии MiHoYo Limited получил широкое признание общественности и стал (на данный момент) самым успешным китайским игровым проектом на международной арене. Теперь появилась возможность взглянуть на успех Genshin Impact, что называется, в цифрах.

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Как сообщает аналитическая компания App Annie, число загрузок Genshin Impact на Android и iOS достигло семнадцати миллионов и продолжает расти. Важно отметить, что помимо мобильных устройств Genshin Impact также вышла на PC и PlayStation 4, однако пока что даже неофициальной статистикой популярности новинки на них мы не обладаем.

Согласно официальной информации, на сайте разработчиков перед релизом игры было зарегистрировано 5,3 млн международных и 16 миллионов китайских предварительных регистраций. Кроме того, в определённый момент Genshin Impact пусть ненадолго, но всё же обогнала Fortnite по популярности на Twitch.