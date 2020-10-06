Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

СМИ: Activision Blizzard закрывает свой французский офис

+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на информацию от трёх знакомых с планами Activision Blizzard источников, сообщил о том, что холдинг закрывает свой офис в городе Версаль, Франция. Это подразделение компании занималось продвижением и локализацией игр Activision Blizzard в Европе, России и странах СНГ.

реклама

анонсы и реклама
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Изначально предполагалось, что половина штата французского офиса компании будет сокращена, а другая половина переедет в Лондон, однако в результате «Брекзита» и пандемии эти планы пошли прахом, в результате было принято более радикальное решение.

Стоит отметить, что Activision Blizzard начала «оптимизировать расходы» ещё в начале прошлого года, в результате чего своих рабочих мест лишились около восьмисот человек, не связанных непосредственно с производством игр. В начале 2019 года в версальском подразделении Activision Blizzard трудились 400 человек, а в начале 2020 года 134 из них покинули компанию, приняв щедрые бонусы и компенсации.

реклама

Какая судьба ждёт европейское представительство Activision Blizzard, пока не вполне ясно; подробностями, как утверждает Шрайер, руководство компании поделится на следующей неделе.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard activision blizzard ctivision
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

СМИ: Activision Blizzard закрывает свой французский офис
+
Как живые: 2K показала кадры некстген-геймплея NBA 2K21
11
Авторы Yakuza Like a Dragon свежим трейлером напомнили о скором выходе игры
+
Битва с «боссом» в свежем видео игрового процесса слэшера Godfall
4
После обновления в Crysis Remastered растения перестали реагировать на действия игрока
3
Larian Studios объяснила, почему требования Baldur’s Gate III к свободному пространству на накопителе удвоились
7

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 126
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
188
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
75
Распродажа в магазине GoDeal24: Windows 10 Pro за 579 рублей, Office 2016 Pro Plus за 1619 рублей и многое другое со скидкой до 62%
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
31
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
39
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
17
Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4
17
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 1
11
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста
Война никогда не меняется — как создавался Fallout
7

Сейчас обсуждают

Лучезарная Куртка
19:30
Которых нет:)
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
VRoman
19:29
А в ядрах ли счастье?
Процессоры Intel Rocket Lake-S появятся не ранее марта следующего года
Вася Петров
19:28
Это ж каким нужно быть дремучим. что бы незнать что 10 нм от интела по размеру затворов немного хоже чем 7 нм от тсмс
К графическим процессорам Intel Artic Sound приложили линейку
Влад Янков
19:27
Это бета тест, на ваш телефон будет позже, а сейчас самые актуальные смарты
HUAWEI запустила открытое тестирование прошивок EMUI 11 и Magic UI 4 для российских пользователей на 22 смартфона 2019-2020-х годов – названия и условия участия в бета-тесте
VRoman
19:27
Династия - наверно имеется ввиду архитктура Skylake.
Процессоры Intel Rocket Lake-S появятся не ранее марта следующего года
Petrov Roman
19:21
А если у тебя в корпусе вода, что ты будешь делать? Покупать карту, которая дороже на 200 баксов, + водоблок за еще 200? Смешно читать подобные комменты людей, месячная зарплата которых равняется цене...
EK Water Blocks предложила водоблоки для видеокарт ZOTAC серии GeForce RTX 30
Дмитрий
19:20
https://a.d-cd.net/gsAAAgCABOA-960.jpg Надо это сделать символом нвидии. На приставках играют много лет, говорят что игры не развиваются, а жор карт с каждым годом больше, непонятно на что там ресурсы...
Nvidia удалила информацию о запуске российских продаж RTX 3080 FE
Maksem
19:19
а зачем нужны b550? у амд если вышли новые процы, то их можно и на старых материнках запускать) и разгон будет работать b450 стоят вполне себе дёшево, можно их покупать смело
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
Дмитрий Шиловский
19:19
Все равно времена Core 2 Duo и Core 2 Quad были круче всех Хороший Е6300 гнался с 1.8 до 3.7-3.8 на хорошей плате А как то мне попался Q6600 так скриншот успевал сделать на 4.5 Играл в танки на 4.2 н...
Тестирование связки i5-4690k и видеокарты EVGA GTX 1070 FTW на предмет комплексного разгона
Bojack Horseman
19:19
ну так хорошее и стоить должно соответствующе, сам понимаешь. Мы не так богаты чтобы покупать дешевые вещи, как говаривал Черчиль, покупая новенькую цацку от АМД.
Выбираем процессор для RTX 3080 - Ryzen 5 3600 или i5 10400F - выясняем, кто оказался быстрее в тестировании Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем