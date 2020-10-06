Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер, ссылаясь на информацию от трёх знакомых с планами Activision Blizzard источников, сообщил о том, что холдинг закрывает свой офис в городе Версаль, Франция. Это подразделение компании занималось продвижением и локализацией игр Activision Blizzard в Европе, России и странах СНГ.

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Изначально предполагалось, что половина штата французского офиса компании будет сокращена, а другая половина переедет в Лондон, однако в результате «Брекзита» и пандемии эти планы пошли прахом, в результате было принято более радикальное решение.

Стоит отметить, что Activision Blizzard начала «оптимизировать расходы» ещё в начале прошлого года, в результате чего своих рабочих мест лишились около восьмисот человек, не связанных непосредственно с производством игр. В начале 2019 года в версальском подразделении Activision Blizzard трудились 400 человек, а в начале 2020 года 134 из них покинули компанию, приняв щедрые бонусы и компенсации.

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Какая судьба ждёт европейское представительство Activision Blizzard, пока не вполне ясно; подробностями, как утверждает Шрайер, руководство компании поделится на следующей неделе.