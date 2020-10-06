Когда Larian Studios анонсировала свой самый амбициозный проект — Baldur’s Gate III — она почти сразу известила игроков о том, что игра пройдёт через этап раннего доступа. Практика прижилась после Divinity Original Sin и Divinity Original Sin II, которые удалось значительно улучшить после отзывов игроков в раннем доступе, поэтому её решили повторить и с Baldur’s Gate III. Авось, игроки и в этот раз подскажут что-то полезное, до чего разработчики сами не догадались.

реклама

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

И вот, буквально только что долгожданная игра стала доступна в Steam и GOG. Цена вопроса — 1 999 рублей. Разработчики из Larian дорожат своей репутацией, поэтому слишком уж долго «мариновать» Baldur’s Gate III в раннем доступе не станут: полноценный релиз запланирован на следующий год; впрочем, без конкретики.

реклама

На днях в системных требованиях игры произошли изменения, и требование к свободному дисковому пространству внезапно удвоилось. Волноваться не стоит: на самом деле размер установки Baldur’s Gate III составляет около восьмидесяти гигабайт.