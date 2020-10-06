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Baldur’s Gate III вышла по программе раннего доступа

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Когда Larian Studios анонсировала свой самый амбициозный проект — Baldur’s Gate III — она почти сразу известила игроков о том, что игра пройдёт через этап раннего доступа. Практика прижилась после Divinity Original Sin и Divinity Original Sin II, которые удалось значительно улучшить после отзывов игроков в раннем доступе, поэтому её решили повторить и с Baldur’s Gate III. Авось, игроки и в этот раз подскажут что-то полезное, до чего разработчики сами не догадались.

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И вот, буквально только что долгожданная игра стала доступна в Steam и GOG. Цена вопроса — 1 999 рублей. Разработчики из Larian дорожат своей репутацией, поэтому слишком уж долго «мариновать» Baldur’s Gate III в раннем доступе не станут: полноценный релиз запланирован на следующий год; впрочем, без конкретики.

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На днях в системных требованиях игры произошли изменения, и требование к свободному дисковому пространству внезапно удвоилось. Волноваться не стоит: на самом деле размер установки Baldur’s Gate III составляет около восьмидесяти гигабайт.

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