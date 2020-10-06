Larian Studios объяснила, почему требования Baldur’s Gate III к свободному пространству на накопителе удвоились
До выхода Baldur’s Gate III по программе раннего доступа остались считанные часы (ранний релиз запланирован на 20:00 по московскому времени), и пользователи, решившие взглянуть на Steam-страничку проекта, обнаружили тревожную информацию: в разделе системных требований более чем вдвое увеличился необходимый игре объём свободного пространства на накопителе — было 70 Гбайт, стало 150 Гбайт.
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Естественно, игроки начали нервничать и недоумевать о причинах столь радикального изменения, и самые активные из них даже обратились за ответом напрямую к разработчикам. Ответ был оперативно получен.
Как пояснил руководитель издательского подразделения Larian Studios, на самом деле размер установки Baldur’s Gate III составляет около 80 Гбайт. Упоминание 150 Гбайт в системных требованиях указано исключительно в целях заботы об игроках: всегда хорошо иметь достаточно свободного пространства на накопителе.
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Хотя забота об игроках — это похвально, но на будущее во избежание недоразумений неплохо бы сразу уточнять такие «тонкости» напрямую в системных требованиях.
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