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Ubisoft будет улучшать игровой процесс королевской битвы Hyper Scape

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Несмотря на то, что на старте тестирования королевской битвы Hyper Scape проект привлёк большое внимание игроков, после полноценного релиза в августе статистические показатели новинки оставляли желать лучшего. Ubisoft полностью владеет статистикой и даже знает причины, по которым всё сложилось столь неудачным образом, поэтому на днях было принято решение о доработке игрового процесса Hyper Scape.

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Как поясняют разработчики, Hyper Scape задумывалась как королевская битва с высоким «потолком» требований к игровым навыкам, однако на практике девелоперы перестарались и сделали игру слишком уж сложной для новичков. По словам Ubisoft, в настоящее время игроки, особенно пользователи консолей, испытывают сложности с прицеливанием, ведением целей и постоянством в нанесении урона. Кроме того, игра не предоставляет новичкам достаточно времени и возможностей для обучения, поэтому одним из пунктов в программе по улучшению игрового процесса стоит защита новичков и предоставление им функций для тренировки.

Основной игровой режим Hyper Scape, как считают разработчики, в настоящее время слишком уж требователен и не прощает ошибки, поэтому в будущем в игре появятся новые режимы, в частности, классический Deathmatch, и система возрождения.

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Также Ubisoft планирует обеспечить игроков поводами оставаться в Hyper Scape. В частности, во втором игровом сезоне, старт которого назначен на 6 октября, в игре появится первая версия ранговой системы. Наконец, разработчики введут поддержку кроссплея раньше, чем планировалось, чтобы решить проблемы с поиском матчей и недостаточными размерами лобби.

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