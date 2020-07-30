Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа

1
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

В начале месяца Ubisoft решила тоже попробовать лакомый кусочек пирога под названием «батл рояли» и представила динамичную королевскую битву Hyper Scape. Компания решила не задерживаться и сразу запустила тестирование новинки: первое время среди избранных, затем и для всех желающих.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Тестирование подходит к завершению, и вот, сегодня Ubisoft объявила о том, что полноценный релиз Hyper Scape состоится 11 августа на PC и консолях уходящего поколения. В тот же день в Hyper Scape стартует первый игровой сезон с боевыми пропусками, временными событиями, свежим контентом, а также новым оружием и способностями.

реклама

Что же до открытого тестирования, то оно продлится до утра 3 августа, затем игра недельку «отдохнёт», после чего распахнёт свои виртуальные двери для всех желающих.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ubisoft ubisoft montreal hyper scape
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа
1
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
13
Авторы Bulletstorm готовят новый высокобюджетный боевик для платформ нового поколения
4
Аналитики пришли к выводу, что крупные разработчики игр могут обойтись и без E3
+
Энтузиасты показали, как выглядит построенный ими в Minecraft огромный город
4
Почти 9 минут игрового процесса ритм-шутера BPM Bullets Per Minute
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
39
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
136
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
15

Сейчас обсуждают

Стенли Твидл
20:58
Полноценный релиз королевской битвы .... не нужен королевская битва - это в принципе "ненужно."
Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа
Алан Насыбуллин
20:54
Я конечно не очень шарю, но аккумулятор можно было и побольше сделать
Huawei представила дешёвые ноутбуки на процессорах Ryzen 5 4500U и Ryzen 7 4700U
Олекс Алекс
20:54
Если не будет конкуренции, то твоя любимая невидия по килобаксу начнет мидлы продавать.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Cyborg39rus
20:51
Это из серии: "Ну купите, а то я уже за*** стоять"
Подарочный набор с золотым изданием Tom Clancy’s Rainbow Six Siege получат покупатели видеокарт NVIDIA RTX и систем на их основе
Артём Резник
20:48
Отписуйтесь, кому пришла прошивка по воздуху?
28 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12 от 30 июля 2020 года
Гусейн Гаджиев
20:44
Бред ослиный оверклокер стал посмешышем. За ха у людей много бабла скопилось автор ты что даун ??
Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
Олекс Алекс
20:44
Ой да ладно, хуавеи тоже недалеко ушли от овна и палок. Если бы хоть ценник был адекватным, то еще куда ни шло. А так никому не советую сейчас брать этот бренд.
Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
D0C
20:44
Comet Lake. i9-9900, ага)))
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
REY_B_
20:44
Тем, кто мотается по командировкам, выбора не остаётся. А зачем ещё ноут нужен? Кто-то покупает ноут из-за дури, а затем плюётся, что не взял домой декстоп. Кому-то ноут для работы... Но АМД тут выход...
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
agrezzr
20:41
"Садитесь внимательно"🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️🤦🏿‍♂️
Трассировку лучей можно включить в любой игре без покупки видеокарты за 400 долларов – инструкция для новичков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем