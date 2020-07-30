Полноценный релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft состоится 11 августа
В начале месяца Ubisoft решила тоже попробовать лакомый кусочек пирога под названием «батл рояли» и представила динамичную королевскую битву Hyper Scape. Компания решила не задерживаться и сразу запустила тестирование новинки: первое время среди избранных, затем и для всех желающих.
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Тестирование подходит к завершению, и вот, сегодня Ubisoft объявила о том, что полноценный релиз Hyper Scape состоится 11 августа на PC и консолях уходящего поколения. В тот же день в Hyper Scape стартует первый игровой сезон с боевыми пропусками, временными событиями, свежим контентом, а также новым оружием и способностями.
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Что же до открытого тестирования, то оно продлится до утра 3 августа, затем игра недельку «отдохнёт», после чего распахнёт свои виртуальные двери для всех желающих.
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