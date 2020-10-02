Star Wars Squadrons: релиз и первые 19 минут одиночной кампании
Несколько часов назад состоялся официальный релиз космического боевика Star Wars Squadrons, и по такому поводу издание IGN поделилось с общественностью записью игрового процесса первых девятнадцати минут прохождения одиночной кампании проекта. В нижеуказанном отрывке мы принимаем роль пилота вооружённых сил Галактической империи.
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Стоит напомнить, что события Star Wars Squadrons разворачиваются вскоре после событий шестой части киносаги «Звёздные войны», когда терпящая крах Галактическая империя ещё пытается бороться с повстанцами (Новой Республикой).
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Хотя журналисты вчера нахваливали Star Wars Squadrons, в Steam игра получила очень смешанные отзывы, а средний пользовательский рейтинг на момент публикации данной заметки составлял всего 58 %. Игроки пишут, что бои в Star Wars Squadrons скучны, мультиплеер неказист, история банальна, а оптимизация, особенно когда речь заходит о полностью поддерживаемом игрой VR-режиме, оставляет желать лучшего.
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