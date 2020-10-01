Уже через считанные часы поклонники «Звёздных войн» смогут сыграть в космический боевик Star Wars Squadrons, а сегодня Electronic Arts сняла эмбарго на публикацию обзоров на новинку. На момент написания этой заметки средневзвешенный Metacritic-рейтинг Star Wars Squadrons по всем платформам составлял 80 баллов из 100 возможных, что можно коротко охарактеризовать как «Хорошо с плюсиком».

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Как пишут журналисты, студии EA Motive удалось самое главное — сделать космические перестрелки динамичными, интересными и эффектными, и при этом не свалить проект в сторону симулятора, оставив его на нужном уровне «аркадности».

Не меньше восторга рецензентов вызвала и одиночная кампания: для проекта с явно сетевой направленностью здесь вполне достойная сюжетная линия и адекватная продолжительность, равная порядка восьми часам.

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Мультиплеер в Star Wars Squadrons получился удачным, хотя многие обозреватели сразу рекомендуют идти играть в режим «Бои флотилий» с уничтожением флагмана оппонента. По их мнению, именно в «Боях флотилий» раскрывается вся Star Wars Squadrons. Впрочем, без нареканий не обошлось: ИИ пока не очень умён, а косметическая кастомизация откровенно бедна на выбор. Впрочем, наверняка оба этих момента будут со временем исправляться с помощью обновлений.

Релиз завтра, 2 октября, на PC и консолях уходящего поколения.