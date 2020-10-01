Одним из главных нареканий в сторону вышедшего в конце сентября боевика Serious Sam 4 стало удивительное несоответствие уровня графического исполнения к производительности, попросту говоря, к никудышной оптимизации. Спустя неделю разработчики из Croteam выпустили крупное обновление, которое призвано решить многие главные проблемы с игрой.

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Согласно описанию, обновление улучшило стабильность и производительность, решило проблему с зависанием игры на чёрном экране и исправило ошибку, из-за которой убийство босса Metal Snake приводило к неожиданным падениям частоты кадров. Также в обновлении появились новые функции вроде возможности назначить слоты оружия и отключить игровые подсказки. Наконец, в обновлении было исправлено множество ошибок.

Напомним, что Serious Sam 4 это приквел Serious Sam 3 BFE: Крутому Сэму предстоит дать отпор легионам Ментала и защитить родную Землю.