Несколько часов назад состоялся долгожданный для многих релиз Serious Sam 4. Профессиональные обозреватели уже оценили новинку на 73 балла из 100 возможных на Metacritic, а вот пользовательские оценки в Steam некоторое время находились на достаточно высоком уровне. Видимо, пока пользователи не запустили игру и не столкнулись с проблемами.

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Согласно многочисленным жалобам, техническую сторону Serious Sam 4 можно охарактеризовать как «катастрофа»: при абсолютно заурядной графике, не соответствующей году выпуска игры, новинка умудряется тормозить и даже вылетать с ошибками на рабочий стол.

Геймплейно же ничего революционного и даже эволюционного Serious Sam 4 с собой не несёт. Это одновременно и плюс, и минус: с одной стороны, пришельцы расстреливаются всё также эффектно, с другой, процесс слишком уж однообразен и бездумен. По мнению многих пользователей и рецензентов, Serious Sam 4 — игра на один раз, которая тут же отправится «на полку». Спасает ситуацию разве что очень скромный по современным меркам ценник.

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Средний пользовательский рейтинг Serious Sam 4 между тем составляет всего 60 % и имеет тенденцию к снижению.