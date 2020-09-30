На этих выходных CD Projekt RED покажет русскую версию Cyberpunk 2077
Студия CD Projekt RED в своём русскоязычном Twitter-аккаунте сообщила о том, что на эту субботу, 3 октября, в 20:20 по московскому времени в официальном ВК-сообществе «ИгроМир» состоится специальный выпуск Night City Wire, посвящённый русской версии Cyberpunk 2077. Разработчики раскроют несколько секретов и покажут, как игра звучит на русском языке.
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Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. «Дедлайн» настолько жёсткий, что руководство CD Projekt RED даже пошло на нарушение собственных принципов и призвало сотрудников трудиться «шестидневку». Впрочем, жалеть разработчиков не стоит: все сверхурочные будут щедро оплачены, а сверху ещё бонус по итогам года причитается.
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