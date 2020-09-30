Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Cтартовали предзаказы на слэшер Godfall: в PS Store цены начинаются с 5 719 рублей

+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Один из первых «некстгенных» проектов — слэшер Godfall — приближается к своему релизу, а это значит, что пора начинать принимать предварительные заказы. И вот, несколько часов назад предзаказы открылись сразу и в Epic Games Store, и в PS Store, то есть, в магазинах двух платформ, на которых проект в принципе собирается выходить. И если с Epic Games Store всё в порядке, то вот страничка Godfall в PS Store заставила глаза открыться чуть шире.

реклама

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Самое базовое издание Godfall, за которое предлагается только игра без дополнительных «плюшек», в PlayStation Store оценили в 5 719 рублей. Издание Deluxe, в состав которого также входит автоматический доступ к первому дополнению, запланированному к выходу в следующем году, предлагают за 7 129 рублей, а издание Ascended, где помимо всего вышеперечисленного также имеются внутриигровые предметы с золотым оформлением, и вовсе оценили в 7 849 рублей.

При этом в Epic Games Store цены на Godfall выглядят так: 1 999 рублей, 2 649 рублей и 2 849 рублей за базовое, Deluxe- и Ascended-издания соответственно. Разница почти трёхкратная, поэтому не совсем ясно, на какие продажи в российском регионе рассчитывает Sony, и рассчитывает ли вообще. О том, что цены на игры в PS Store в России повышаются, стало известно в понедельник утром.

реклама

Релиз Godfall состоится 12 ноября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

gearbox software gearbox publishing gearbox godfall counterplay games
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Cтартовали предзаказы на слэшер Godfall: в PS Store цены начинаются с 5 719 рублей
+
Занимательная статистика Crusader Kings III: игроки съели 1,5 млн пленников и погладили 370 тысяч питомцев
2
Бесстрашный Эйвор и знакомство с ассасинами в сюжетном трейлере Assassin’s Creed Valhalla
6
Ролевой экшен Torchlight III выйдет из раннего доступа уже через две недели
+
Microsoft назвала даты вхождения EA Play в состав Xbox Game Pass
+
Контент из дополнения Elite Dangerous Horizons станет бесплатным для всех обладателей базовой игры
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
173
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
40
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
114
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
53
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
64
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
13
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
11
Как мастера по ремонту ПК обманывают неопытных пользователей – тысяча и один способ нечестного заработка
+
Разбираемся, что делать со старыми SSD и HDD небольшого объема
+
Необычные видеокарты - с сетевой картой, диковинным охлаждением, с двусторонним обдувом и многие другие
+

Сейчас обсуждают

Arkue
00:19
Процесс настройки долгий?
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
Gunnar
00:17
Модератору стоит вернуться. Пришло его время.
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
ахахах
00:17
фермеры подогнали небусь несамую лучшую карту
Влияние замены конденсаторов на стабильность GeForce RTX 3090 исследовано на примере видеокарты Gigabyte Gaming
Чукча
00:17
Самое главное, что твоя моча в черепной коробке осилила нажатия кнопок на клавиатуре. ))))
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
Listoman
00:16
Всм зачем? Для игор, кому нужно платить за бесполезную память +150$?)
NVIDIA GeForce RTX 3070 действительно получит чип GA104-300 — подтверждено Gainward
SeTi2019
00:16
Да что уж мелочится- 32 гига и цену в $100. Вообще бы все купили! Массовой видюхой до сих пор остается 1060 с 3 гигами и у всех все тащит (кто на фпс с утра до вечера не дротит). Не, они бы тоже не п...
NVIDIA GeForce RTX 3070 действительно получит чип GA104-300 — подтверждено Gainward
demarkdj
00:15
очевидно ее разрешение идеально под 1440. А там 16 гигов это просто + к цене. Поэтому пусть выкатит 12 гиговую и ок.
NVIDIA GeForce RTX 3070 действительно получит чип GA104-300 — подтверждено Gainward
Arkue
00:15
Интересно, почему, судя по табличке, топовый 3990X не поддерживается от слова совсем.
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
markz0R
00:13
Тогда 2500 были хорошие деньги
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
KingWhiteRobar
00:13
Ещё один член из секты выпиливателей и кромсания дистрибутивов винды. И ладно бы пользователь сам будет это делать, тогда хоть винить в косяках будет лишь себя, но устанавливать такой огрызок после не...
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем