Cтартовали предзаказы на слэшер Godfall: в PS Store цены начинаются с 5 719 рублей
Один из первых «некстгенных» проектов — слэшер Godfall — приближается к своему релизу, а это значит, что пора начинать принимать предварительные заказы. И вот, несколько часов назад предзаказы открылись сразу и в Epic Games Store, и в PS Store, то есть, в магазинах двух платформ, на которых проект в принципе собирается выходить. И если с Epic Games Store всё в порядке, то вот страничка Godfall в PS Store заставила глаза открыться чуть шире.
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Самое базовое издание Godfall, за которое предлагается только игра без дополнительных «плюшек», в PlayStation Store оценили в 5 719 рублей. Издание Deluxe, в состав которого также входит автоматический доступ к первому дополнению, запланированному к выходу в следующем году, предлагают за 7 129 рублей, а издание Ascended, где помимо всего вышеперечисленного также имеются внутриигровые предметы с золотым оформлением, и вовсе оценили в 7 849 рублей.
При этом в Epic Games Store цены на Godfall выглядят так: 1 999 рублей, 2 649 рублей и 2 849 рублей за базовое, Deluxe- и Ascended-издания соответственно. Разница почти трёхкратная, поэтому не совсем ясно, на какие продажи в российском регионе рассчитывает Sony, и рассчитывает ли вообще. О том, что цены на игры в PS Store в России повышаются, стало известно в понедельник утром.
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Релиз Godfall состоится 12 ноября.
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