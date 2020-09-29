Игроков очень заинтересовал анонс Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера»
Пару недель назад Sony провела сентябрьскую презентацию, в рамках которой была анонсирована ролевая игра Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера». Проект практически сразу привлёк интерес публики, а по состоянию на сегодняшний день количество просмотров его анонсирующего трейлера стало самым высоким среди всех показов и анонсов минувшей презентации: за две недели число просмотров видеоролика перевалило за 11 миллионов. Таким образом, видео очень быстро попало в «топ» самых популярных на официальном YouTube-канале PlayStation.
реклама
Стоит отметить, что в отличие от большинства игр по «Гарри Поттеру», Hogwarts Legacy это полноценная ролевая игра AAA-класса. Вот только ни самого Гарри, ни его верных друзей и врагов в игре не будет: её события разворачиваются в XIX веке в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» и её окрестностях, а мы будем играть за ученика, владеющего ключом к некоему древнему секрету, угрожающему сохранности всего волшебного мира.
реклама
Релиз Hogwarts Legacy запланирован на следующий год на всех актуальных платформах.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила