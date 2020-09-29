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Игроков очень заинтересовал анонс Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера»

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Пару недель назад Sony провела сентябрьскую презентацию, в рамках которой была анонсирована ролевая игра Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера». Проект практически сразу привлёк интерес публики, а по состоянию на сегодняшний день количество просмотров его анонсирующего трейлера стало самым высоким среди всех показов и анонсов минувшей презентации: за две недели число просмотров видеоролика перевалило за 11 миллионов. Таким образом, видео очень быстро попало в «топ» самых популярных на официальном YouTube-канале PlayStation.

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Стоит отметить, что в отличие от большинства игр по «Гарри Поттеру», Hogwarts Legacy это полноценная ролевая игра AAA-класса. Вот только ни самого Гарри, ни его верных друзей и врагов в игре не будет: её события разворачиваются в XIX веке в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» и её окрестностях, а мы будем играть за ученика, владеющего ключом к некоему древнему секрету, угрожающему сохранности всего волшебного мира.

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Релиз Hogwarts Legacy запланирован на следующий год на всех актуальных платформах.

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paquar
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warmuza
16:17
ЯЙЦЕКРУТУС!
Игроков очень заинтересовал анонс Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера»
Van Helsing
16:17
Saints Row отличная вышла)) мафия 3 тоже в 5 раз прошел).а вот мафия 2 ерунда.изменения не нашел).толку было её улучшать так и не понял...
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N1ghtwish
16:16
Покупают, да еще как, 3600й кукурузен почти 20ку стоит, когда i5-10400F стоит 14.
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jsth
16:15
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N1ghtwish
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Shock Memes
16:12
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Alex pwnz
16:12
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