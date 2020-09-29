Пару недель назад Sony провела сентябрьскую презентацию, в рамках которой была анонсирована ролевая игра Hogwarts Legacy во вселенной «Гарри Поттера». Проект практически сразу привлёк интерес публики, а по состоянию на сегодняшний день количество просмотров его анонсирующего трейлера стало самым высоким среди всех показов и анонсов минувшей презентации: за две недели число просмотров видеоролика перевалило за 11 миллионов. Таким образом, видео очень быстро попало в «топ» самых популярных на официальном YouTube-канале PlayStation.

реклама

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Стоит отметить, что в отличие от большинства игр по «Гарри Поттеру», Hogwarts Legacy это полноценная ролевая игра AAA-класса. Вот только ни самого Гарри, ни его верных друзей и врагов в игре не будет: её события разворачиваются в XIX веке в школе чародейства и волшебства «Хогвартс» и её окрестностях, а мы будем играть за ученика, владеющего ключом к некоему древнему секрету, угрожающему сохранности всего волшебного мира.

реклама

Релиз Hogwarts Legacy запланирован на следующий год на всех актуальных платформах.