По слухам, новая Titanfall всё же находится в разработке
В настоящее время студия Respawn Entertainment трудится над поддержкой своей популярной королевской битвы Apex Legends, а также потихоньку готовит идеи для продолжения Star Wars Jedi Fallen Order, производству которого Electronic Arts дала «зелёный свет» ещё в конце прошлого года.
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Естественно, «производственные мощности» у Respawn не бесконечны, поэтому весной этого года глава студии Винс Зампела пояснил, что если компания и вернётся к Titanfall, то случится это нескоро. Однако, по сведениям инсайдера Biast12, который часто публикует впоследствии сбывающуюся информацию о нововведениях в Apex Legends, продолжение Titanfall всё же находится в разработке. Никаких подробностей нет, но, по словам Biast12, информацию ему сообщили сразу несколько достоверных источников.
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Поскольку заявления руководства студии и сведения инсайдера сильно противоречат друг другу, следует относиться к данной утечке с изрядной долей скептицизма. С другой стороны, ничто не мешает новой игре во франшизе Titanfall находиться в стадии препроизводства, то есть, в совсем зачаточном состоянии.
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