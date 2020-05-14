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Новый Titanfall выйдет нескоро — Respawn занята Apex Legends и продолжением Jedi Fallen Order

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Если вы ждали анонса новой Titanfall, то можете пока оставить это занятие. Глава Respawn Entertainment, господин Винс Зампелла, в интервью профильному изданию IGN признался, что студия не работает над новой частью «титанового» экшена. Точнее, вообще не работает ни над каким проектом во вселенной Titanfall.

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Студия Respawn разделена на несколько команд, каждой из которых доверено отдельное направление. Так, одна команда сейчас обеспечивает поддержку Apex Legends. А заслуженный успех Star Wars Jedi: Fallen Order определил род деятельности для другой команды — она займётся разработкой продолжения экшена во вселенной Star Wars.

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Разумеется, Зампелла дал понять, что когда-нибудь в будущем Respawn вернётся к Titanfall, но в ближайшие годы этого не случится. Мы осмелимся предположить, что успех Apex Legends в большей степени повлиял на расстановку приоритетов внутри студии. Регулярный выпуск контента для королевской битвы — залог успеха её долгой жизни.

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