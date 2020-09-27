О том, что Bethesda Game Studios трудится над проектом под названием Starfield, нам официально известно ещё с лета 2018 года — именно тогда игра была официально анонсирована. Впрочем, обошлось без подробностей, и до сих пор известно лишь то, что Starfield выполнена в научно-фантастическом, космическом сеттинге. Сегодня утром с подачи издания DSOGaming в Сети появился снимок экрана, сделанного, как утверждается, в рабочей сборке Starfield от 2018 года.

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Естественно, за прошедшие годы многое как в графике, так и в интерфейсе могло измениться, и хочется надеяться, что так и произошло: слишком уж до неприличия аскетичен пользовательский интерфейс на скриншоте.

На текущий момент известно лишь то, что Starfield выйдет раньше, чем The Elder Scrolls VI, которая также была официально анонсирована летом 2018 года, и с тех пор — тишина.

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Хочется верить, что после слияния с Microsoft разработчики нарастят темпы производства; в конце концов, через год мы будем отмечать десятилетие со дня выхода The Elder Scrolls V Skyrim.