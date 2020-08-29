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СМИ: выход ремастера трилогии Mass Effect запланирован на октябрь, но может задержаться

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Слухи о ремастере культовой трилогии Mass Effect и её скором релизе появляются столь утомительно часто, что с каждым таким материалом сомнения в существовании данного проекта улетучиваются всё дальше и дальше. Так, сегодня журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Electronic Arts планирует выпустить ремастер трилогии Mass Effect в октябре: анонс должен состояться в начале месяца, релиз — в конце.

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Впрочем, как поясняет Грабб, планы это одно, а реальность — совсем другое: EA допускает перенос релиза ремастера этой знаменитой серии ролевых игр из-за пандемии.

Стоит напомнить, что игры трилогии Mass Effect выходили с 2007 по 2012 годы, так что ремастер им явно не повредит. Кроме того, ещё в прошлом году Electronic Arts заявляла, что в 2020 году выпустит сразу несколько ремастеров игр любимых сообществом франшиз. До релиза первого такого запланированного ремастера — сборника Command & Conquer Red Alert и Tiberian Dawn — мы уже дожили.

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electronic arts bioware mass effect
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