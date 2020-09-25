Тестирование Halo 4 на PC планируют провести до конца октября
На этой неделе студия 343 Industries выпустила PC-версию Halo 3 ODST в составе сборника Halo The Master Chief Collection, и уже сейчас коллектив вовсю работает над подготовкой к выпуску Halo 4. По плану, релиз Halo 4 на PC состоится до конца года, а предшествует ему публичное тестирование; и вот, по плану, проверка игры должна начаться до конца октября.
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Впрочем, как уточняют разработчики, «до конца октября» это лишь план, а планы имеют свойство меняться под давлением различных обстоятельств. Конкретными сроками проведения тестирования разработчики поделятся с нами ближе к его началу.
Напомним, что Halo 4 станет финальной портированной на PC частью сборника Halo The Master Chief Collection. Студия 343 Industries также параллельно трудится над Halo Infinite, релиз которой был отложен до следующего года. Официально обозначенной причиной стал коронавирус, но что-то нам подсказывает, что истинная причина — желание довести уровень графического исполнения Halo Infinite до соответствующего году её выпуска.
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