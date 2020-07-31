Недовольство игроков увиденным на премьерном показе геймплея Halo Infinite продолжает эхом доноситься до разработчиков игры. Сегодня авторы игры официально от лица студии прокомментировали происходящее.

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По словам разработчиков, в Halo Infinite они решили вернуться к классическому художественному исполнению оригинальной трилогии Halo и отойти от реалистичности последних частей. Более яркую палитру и «чистые» модели менять не будут, а вот с освещением пообещали поработать. Также разработчики утверждают, что ознакомились с отзывами фанатов касательно «плоских, примитивных и пластмассовых» персонажей и подгружающихся прямо посреди сцены объектов. К релизу все эти недостатки планируется исправить.

Релиз Halo Infinite должен состояться в конце года, так что время у разработчиков ещё есть.