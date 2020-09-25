Capcom хотела бы выпустить Resident Evil Village на PS4 и Xbox One
Запланированная к выходу в следующем году Resident Evil Village обозначена как «некстгенный» проект, то есть, посетит PC и консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Однако Capcom рассматривает возможность выпуска новинки на консолях уходящего поколения, о чём представитель компании сообщил в рамках Tokyo Game Show 2020.
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Здесь важно сразу отметить, что компания (и то, со слов представителя) именно рассматривает такую возможность: никаких обещаний не даёт, равно как и не отмечает, возможно ли это вообще технически, учитывая требовательность Resident Evil Village.
Напомним, что в Resident Evil Village мы в роли Итана Уинтерса попадаем в загадочную деревню, которую разработчики описывают как полноценное действующее лицо проекта. Подробностей проекта пока мало, но новыми сведениями разработчики обещают поделиться в это воскресенье.
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К середине лета текущего года готовность Resident Evil Village составляла около шестидесяти процентов, поэтому, скорее всего, релиз состоится лишь во второй половине будущего года.
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