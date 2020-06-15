На гигантской цифровой презентации Sony на минувшей неделе была официально анонсирована Resident Evil Village — новая глава (не ремейк) в знаменитой серии. После многочисленных слухов и утечек данное событие не стало ни для кого сюрпризом, однако один момент всё же стал для многих неожиданностью, а именно — полностью «некстгенная» направленность новой игры. Предполагалось, что Resident Evil Village станет так называемым переходным проектом, то есть, выходящим на обоих поколениях консолей, но Capcom настроена решительно, и на официальном сайте игры в списке платформ указаны PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

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У авторитетного инсайдера Dust Golem (он же AestheticGamer) есть объяснение данного волевого решения Capcom. По сведениям инсайдера, графическое исполнение Resident Evil Village находится на столь высоком уровне, что на консолях уходящего поколения наблюдались неприемлемо долгие прогрузки текстур.

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Кроме того, Resident Evil Village устроена таким образом, что вам предстоит много исследовать и бродить по деревне, где разворачиваются события игры. Как пишет Dusk Golem, на новом поколении консолей удалось избавиться от загрузок локаций и сделать мир бесшовным, тогда как на «пастгене» из-за технических ограничений пришлось бы наблюдать утомительные экраны загрузки.

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Релиз Resident Evil Village запланирован на следующий год. Пока что известна только самая базовая информация: главный герой — Итан Уинтерс, который попадает в таинственную деревню, где творится что-то нечистое. А новыми подробностями с нами пообещали поделиться уже в августе.