Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DOOM Eternal на следующей неделе появится в составе Xbox Game Pass

1
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
!! MSI Gaming 2080 Ti - цена рухнула РЕАЛЬНО НА ПОРЯДОК
<b>!! Gigabyte RTX 2080 Ti за ГРОШИ в Регарде</b>

Оригинал: Microsoft решила загадать пользователям подписного сервиса Xbox Game Pass в Twitter любопытную загадку, связанную с расширением перечня доступных в системе игр. Несколько часов назад компания опубликовала «твит» с отредактированным скриншотом электронного письма, оповещающего о скором появлении в Xbox Game Pass новой игры, и сопроводила его словами «Здесь точно нет никаких подсказок».

реклама

анонсы и реклама
Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Естественно, «Здесь нет подсказок» — это и есть главная подсказка, и пользователи сразу ринулись решать ребус. И довольно быстро решили: если хорошенько присмотреться к подписи Melissa в конце электронного письма, то под ней незаметно проступают буквы. Если поиграться с настройкой контрастности и цветовой температуры монитора, то буквы станут заметнее, но энтузиасты уже всё сделали за нас: под подписью скрываются слова «The Slayer is Coming» (Палач грядёт), а Палач рока, как известно, это протагонист серии DOOM.

реклама

Скорее всего, официальная публикация Microsoft на эту тему появится уже в самое ближайшее время.

реклама

Обновлено: Microsoft подтвердила, что DOOM Eternal появится в перечне доступных по подписке Xbox Game Pass игр уже 1 октября. Новость актуальна для версии подписки для Xbox; в PC-версию Game Pass шутер добавят позже в этом году.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

DOOM Eternal на следующей неделе появится в составе Xbox Game Pass
1
Хорошо, но могло быть лучше: критики определились с оценками Mafia Definitive Edition
1
В Epic Games Store раздают симулятор парка развлечений RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition
2
Красоты японских островов в трейлере обновления Microsoft Flight Simulator
+
Обновлённая версия NieR выйдет весной следующего года
2
Croteam продолжает работу над сиквелом головоломки The Talos Principle
10

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 113
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 40
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
14 сентября 2020 24
Тестирование процессора Intel Pentium G6400 в актуальных играх
18 сентября 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение: Xbox Series S – лучший выбор в новом поколении консолей, а PlayStation 5 покупать не стоит
124
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
207
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14
Выездной компьютерный мастер переустановит Windows - разбираем индустрию мошенничества в подробностях
104
Необычные материнские платы - с множеством портов, с мобильной видеокартой, со встроенным ИБП и многие другие
10
Тестирование связки процессора i5-4690K и видеокарты Gigabyte 970 G1 Gaming в некоторых играх
116
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
15
Большое тестирование игр на системе i5-8400 и GTX 1070
41
5 лучших модов для The Witcher 3, полностью преображающих любимую игру
8
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
10

Сейчас обсуждают

Exel Benchmark
20:18
16к ога, губу раскатали. 4к то осилить не в состоянии не те, ни другие
Видеокарты Radeon RX 6000 оставят след в 16K — глава игрового подразделения AMD уверен в успехе новой линейки
Солевая
20:18
Вот скриншоты из Ведьмака 3 запущенного на 8К телевизоре, в разрешении 7680x4320 https://i.imgur.com/30mC1VL.jpeg https://i.imgur.com/LxhJUNL.jpeg и дальше что?
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
korn87
20:16
у амперов самсунг 8нм, у пигнави вроде как 7нм с плюсом.
Повышенный до 480 Вт лимит мощности помог ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC улучшить свои результаты в тестировании от TechPowerUp
Kasyan
20:16
Интересно, что быстрее выйдет Star Citizen или Starfield?
Тодд Ховард сообщил что движок для игр TES VI и Starfield был серьезно переработан
Kasyan
20:14
Насколько я помню, корни их движка идут со времён Morrowind!
Тодд Ховард сообщил что движок для игр TES VI и Starfield был серьезно переработан
wwr222
20:14
Может жрать будет поменьше,но не принципиально.Разительного отличия не будет.Физика...
Повышенный до 480 Вт лимит мощности помог ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC улучшить свои результаты в тестировании от TechPowerUp
Kasyan
20:14
В итоге скажут: "теперь мы игру будут делать на UE4". lol
Тодд Ховард сообщил что движок для игр TES VI и Starfield был серьезно переработан
Солевая
20:13
Ты скрин с видеокарты показал, причем тут твой вообще телевизор. Чтобы мы увидели как он показывает, нужно сфотографировать внешней камерой телевизор, а не скриншоты делать. Что я должен увидеть на эт...
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
Юра Репченко
20:13
Да нет же. Карта с 5120 потоковыми процессорами будет конкурировать с 3090 если слух про 2100+ МГЦ правда. И да потоковые процессоры Нави 21 будут тоже уметь считать INT как у Ампера. Будет ли по этом...
Видеокарты Radeon RX 6000 оставят след в 16K — глава игрового подразделения AMD уверен в успехе новой линейки
diaaablo
20:13
Эхх, жаль до 500Вт не дотянули - красивая цифра бы была.. Ну да еще всё впереди. Хуанг натурально состряпал домашнюю буржуйку :D
Повышенный до 480 Вт лимит мощности помог ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC улучшить свои результаты в тестировании от TechPowerUp
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем