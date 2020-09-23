Crytek решила проблемы с версией Crysis Remastered для Xbox One X
Релиз Crysis Remastered в прошлую пятницу был омрачён сообщениями от пользователей Xbox One X о серьёзных проблемах с трассировкой лучей и HDR. Ситуацию не спасала ни переустановка игры, ни изменения настроек графики, поэтому выход оставался только один — ждать официального патча. К счастью, долго ждать не пришлось: обновление уже применено к игре и должно решить проблемы с отображением Crysis Remastered на Xbox One X.
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Как пишут разработчики, это не последнее обновление, а в перспективе, возможно, в игре даже появятся новые функции. На других платформах, однако, обновления выйдут чуть позже. Насколько позже и почему — не уточняется.
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