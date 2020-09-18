Сегодня, как мы помним, состоялся релиз ремастера Crysis. Проект появился на PlayStation 4, Xbox One и PC. В случае с последней платформой речь идёт о магазине Epic Games Store. Совсем скоро после релиза владельцы консоли Xbox One X обнаружили, что на этой платформе выпущенный проект находится в неиграбельном состоянии.

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Журналисты, например, жалуются, прикладывая реальные записи геймплея, на некорректную работу технологий рейтрейсинга и HDR. Причём, на данный момент это никак не исправить. Сама Crytek советовала полностью переустановить игру, но ситуацию это никоим образом не спасает.

Что до версии Crysis Remastered для консоли PS4 Pro, то там ситуация обстоит лучшим образом, но разработчики не удосужились исправить баги, которые были ещё замечены при знакомстве со Switch-версией.

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Вернёмся к версии ремастера Crysis для Xbox One X. Девелоперы заверяют, что всё дело в настройках графики в релизной версии. Понятное дело, патч будет оперативно выпущен, но первое впечатление от знакомство испорчено. Впрочем, кто у нас, например, будет играть в этот проект на консоли от Microsoft?