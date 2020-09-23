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Видео: фанатский ремастер Crysis зачастую выглядит лучше, чем официальный от Crytek

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В конце прошлой недели в продажу поступила Crysis Remastered — визуально обновлённая версия культового шутера 2007 года. Хотя разница в картинке в Crysis Remastered по сравнению с оригиналом, безусловно, имеется — особенно в глаза бросается гораздо более высокая дальность прорисовки — геймеры явно ожидали большего. Строго говоря, «большее» уже давно существует — фанатский ремастер под названием Crysis Enhanced, вот видеоблогеры и решили наглядно сравнить, как сильно отличается народная работа от результатов труда профессиональных разработчиков.

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Выводы получились любопытными: фанатский ремастер практически во всём превосходит официальное обновление Crysis. В «народном» ремастере текстуры чётче и качественнее, отражения реалистичнее, более правдоподобное освещение и интересно проработанные интерьеры. Единственное, в чём официальный ремастер превосходит творение энтузиастов — это в качестве травы, да и то, субъективно.

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В состав Crysis Remastered входит только первая часть серии с Номадом в главной роли, однако Crytek не исключает, что когда-нибудь в будущем выпустит и Crysis Warhead Remastered.

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