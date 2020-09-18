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Состоялся релиз Crysis Remastered

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С сегодняшнего дня все любители игр и матёрые компьютерные энтузиасты могут «вернуть свой две тысячи седьмой» и попробовать «раскочегарить» Crysis Remastered на современных конфигурациях на максимальных настройках качества. Релиз проекта состоялся, сопутствующий видеоролик опубликован. Важно напомнить, что PC-игрокам для доступа к Crysis Remastered придётся проследовать в Epic Games Store, где новинка предлагается по цене в 1 390 рублей.

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Обновлённая Crysis обладает продвинутыми технологиями освещения, затенения и эффектами частиц, программной трассировкой лучей, текстурами высокого разрешения и другими изменениями, оправдывающими слово Remastered в названии.

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Вряд ли, конечно, Crysis Remastered способен обеспечить избалованным красивой графикой геймерам тот же самый «вау-эффект», что и в далёком 2007-м, но картинка явно стала симпатичнее, особенно в части дальности прорисовки.

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crytek crysis saber interactive crysis remastered
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