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Microsoft продолжит приобретать игровые студии

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В понедельник Microsoft объявила о том, что компания ZeniMax Media, а через неё восемь студий и одно издательское подразделение, в том числе Bethesda Game Studios и id Software, станут частью «семьи» Xbox Game Studios. Но останавливаться на этом компания не собирается.

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В беседе с журналистами издания CNet руководитель Microsoft Сатья Наделла заявил, что в ближайшие десять лет индустрия интерактивных развлечений будет ключевой, и что геймеры, использующие продукты Microsoft, ожидают проектов, как те, что выпускают купленные компанией студии.

Поэтому Microsoft держит в планах дальнейшее развитие Xbox Game Studios за счёт приобретения новых игровых компаний. Почему именно покупать уже существующие, а не создавать новые? Отчасти потому, что так проще и надёжнее. Как поясняет господин Наделла, нельзя просто проснуться в один день и сказать: «А пойду-ка я создам игровую студию». Идея Microsoft заключается в том, чтобы обладать контентом, способным привлечь крупные сообщества, а компания всегда будет стремиться к неорганическому росту в сферах, где это имеет смысл.

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Если верить журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру, сделка обошлась Microsoft в 7,5 миллиардов долларов. Руководители ZeniMax Media и Bethesda Softworks утверждают, что нахождение под крылом Microsoft откроет им дополнительные ресурсы и позволит создавать игры ещё более высокого качества. В свою очередь, руководство Xbox уверяет в том, что Bethesda и ZeniMax внутри Xbox Game Studios будут действовать «полунезависимо». По словам главы Xbox Фила Спенсера, идея компании заключается в сохранении культуры команд разработчиков и выпуске успешных игр, а не в том, чтобы эти коллективы полностью слились с Microsoft.

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