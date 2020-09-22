После вчерашней громкой новости о приобретении игровым подразделением Microsoft компании ZeniMax Media, в состав которой входит издательство Bethesda Softworks и ещё восемь коллективов разработчиков, включая очень знаменитых, энтузиасты решили подсчитать, сколько же конкретно коллективов теперь находятся под крылом редмондского софтверного гиганта. Получилось внушительное число, которое невольно наталкивает на мысль о том, что конкуренция с Sony будет ожесточённой.

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Итак, отныне в составе Xbox Game Studios находятся 23 коллектива:

Mojang Studios (Minecraft);

Double Fine Studios (Psychonauts 2);

Ninja Theory (Hellblade, Project Mara);

Undead Labs (серия State of Decay);

343 Industries (серия Halo);

inXile Entertainment (серия Wasteland);

Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Pillars of Eternity, Avowed, Grounded);

Rare (Sea of Thieves);

Compulsion Games (We Happy Few);

Turn 10 Studios (серия Forza Motorsport);

The Coalition (Gears 5, Gears Tactics);

Playground Games (новая Fable, серия Forza Horizon);

The Initiative (инди-студия, состоящая из ветеранов индустрии);

World’s Edge (развитие франшизы Age of Empires);

Bethesda Game Studios (серия The Elder Scrolls, серия Fallout, Starfield);

id Software (серия DOOM, серия Quake);

Arkane Studios (Dishonored, Prey (2017), Deathloop);

Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo);

MachineGames (серия Wolfenstein);

ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online);

Alpha Dog (мобильные игры);

Roundhouse Studios (бывшие сотрудники Human Head Studios. Пока неизвестно, над чем работают);

Bethesda Softworks (издательское подразделение).

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По словам руководства ZeniMax Media и Bethesda Softworks, столь плотное сотрудничество с Microsoft откроет им доступ к дополнительным ресурсам и возможности создавать ещё более качественные игры. Существует надежда на то, что производство The Elder Scrolls VI теперь ускорится, а то кроме анонса летом 2018 года мы о проекте так до сих пор толком ничего и не слышали.