Энтузиасты посчитали, сколько игровых студий теперь принадлежит Microsoft
После вчерашней громкой новости о приобретении игровым подразделением Microsoft компании ZeniMax Media, в состав которой входит издательство Bethesda Softworks и ещё восемь коллективов разработчиков, включая очень знаменитых, энтузиасты решили подсчитать, сколько же конкретно коллективов теперь находятся под крылом редмондского софтверного гиганта. Получилось внушительное число, которое невольно наталкивает на мысль о том, что конкуренция с Sony будет ожесточённой.
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Итак, отныне в составе Xbox Game Studios находятся 23 коллектива:
- Mojang Studios (Minecraft);
- Double Fine Studios (Psychonauts 2);
- Ninja Theory (Hellblade, Project Mara);
- Undead Labs (серия State of Decay);
- 343 Industries (серия Halo);
- inXile Entertainment (серия Wasteland);
- Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Pillars of Eternity, Avowed, Grounded);
- Rare (Sea of Thieves);
- Compulsion Games (We Happy Few);
- Turn 10 Studios (серия Forza Motorsport);
- The Coalition (Gears 5, Gears Tactics);
- Playground Games (новая Fable, серия Forza Horizon);
- The Initiative (инди-студия, состоящая из ветеранов индустрии);
- World’s Edge (развитие франшизы Age of Empires);
- Bethesda Game Studios (серия The Elder Scrolls, серия Fallout, Starfield);
- id Software (серия DOOM, серия Quake);
- Arkane Studios (Dishonored, Prey (2017), Deathloop);
- Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo);
- MachineGames (серия Wolfenstein);
- ZeniMax Online (The Elder Scrolls Online);
- Alpha Dog (мобильные игры);
- Roundhouse Studios (бывшие сотрудники Human Head Studios. Пока неизвестно, над чем работают);
- Bethesda Softworks (издательское подразделение).
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По словам руководства ZeniMax Media и Bethesda Softworks, столь плотное сотрудничество с Microsoft откроет им доступ к дополнительным ресурсам и возможности создавать ещё более качественные игры. Существует надежда на то, что производство The Elder Scrolls VI теперь ускорится, а то кроме анонса летом 2018 года мы о проекте так до сих пор толком ничего и не слышали.
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