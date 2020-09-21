Переход ZeniMax под крыло Microsoft не повлияет на поддержку The Elder Scrolls Online
Несколько часов назад стало известно, что Microsoft заключила сделку с ZeniMax Media (которой в том числе принадлежат издательство Bethesda Softworks и студия ZeniMax Online), в результате которой компания вместе со всеми внутренними студиями и франшизами перейдёт в состав Xbox Game Studios. Естественно, многие игроки начали переживать, что данное событие каким-нибудь негативным образом повлияет на дальнейшее развитие их любимых проектов. В частности, забеспокоились фанаты The Elder Scrolls Online, специально для которых руководство ZeniMax Online даже выпустило «успокаивающее» сообщение в Twitter.
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Руководитель ZeniMax Online Мэтт Фирор заявил, что сегодняшняя новость не повлияет на дальнейшую поддержку The Elder Scrolls Online: игра будет развиваться как прежде, расти и процветать на всех ныне поддерживаемых платформах. По словам Фирора, сотрудничество ZeniMax и Microsoft поможет сделать The Elder Scrolls Online лучше для всех.
Стоит напомнить, что сейчас в The Elder Scrolls Online подходит концу сезон «Тёмное сердце Скайрима». В частности, второго ноября игра получит сюжетное дополнение «Маркарт», которое и станет началом финала истории сезона.
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