Экшен-«рогалик» Hades появился на свет ещё в конце 2018 года — тогда проект в состоянии раннего доступа вышел в Epic Games Store, эксклюзивом которого был вплоть до декабря 2019-го. Успешной ситуацию с развитием Hades было назвать сложно, однако всё изменилось в прошлый четверг, 17 сентября, после выхода проекта из статуса раннего доступа. Если за полтора «ранних» года продажи Hades составили 700 тысяч копий, то после полноценного релиза они быстренько подпрыгнули до одного миллиона.

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Сообщение студии-разработчика Supergiant Games датировано двадцатым сентября, значит, 300 тысяч экземпляров удалось продать всего за три дня после выхода Hades из раннего доступа.

Об успехе Hades свидетельствует и статистика недельного чарта продаж в Steam, где герой новости отметился на седьмой позиции.