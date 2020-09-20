Fall Guys наконец-то подвинули с первого места недельного чарта продаж Steam
С момента релиза в начале августа занимательная аркадка Fall Guys Ultimate Knockout на протяжении шести недель подряд устанавливала рекорды и удерживалась на верхней ступеньке пьедестала недельных чартов продаж в Steam. Но всё когда-нибудь заканчивается, и вот, на этой (уходящей) неделе Fall Guys уступила первое место не менее увлекательной партийной игре Among Us.
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В остальном изменений в десятке лидеров чарта немного и все они закономерны. В лидерах находятся Crusader Kings III, Sea of Thieves, Hades и Conan Exiles Isle of Siptah. В целом «топ» уходящей недели выглядит следующим образом:
- Among Us;
- Fall Guys Ultimate Knockout;
- Valve Index VR Kit;
- Crusader Kings III;
- Sea of Thieves;
- Medieval Dynasty;
- Hades;
- Conan Exiles Isle of Siptah;
- Craftopia;
- Crusader Kings III Royal Edition.
Напомним, что Valve располагает игры в еженедельном чарте продаж Steam по выручке, а не по количеству проданных копий.
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