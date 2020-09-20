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Fall Guys наконец-то подвинули с первого места недельного чарта продаж Steam

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С момента релиза в начале августа занимательная аркадка Fall Guys Ultimate Knockout на протяжении шести недель подряд устанавливала рекорды и удерживалась на верхней ступеньке пьедестала недельных чартов продаж в Steam. Но всё когда-нибудь заканчивается, и вот, на этой (уходящей) неделе Fall Guys уступила первое место не менее увлекательной партийной игре Among Us.

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В остальном изменений в десятке лидеров чарта немного и все они закономерны. В лидерах находятся Crusader Kings III, Sea of Thieves, Hades и Conan Exiles Isle of Siptah. В целом «топ» уходящей недели выглядит следующим образом:

  • Among Us;
  • Fall Guys Ultimate Knockout;
  • Valve Index VR Kit;
  • Crusader Kings III;
  • Sea of Thieves;
  • Medieval Dynasty;
  • Hades;
  • Conan Exiles Isle of Siptah;
  • Craftopia;
  • Crusader Kings III Royal Edition.

Напомним, что Valve располагает игры в еженедельном чарте продаж Steam по выручке, а не по количеству проданных копий.

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