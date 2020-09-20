С момента релиза в начале августа занимательная аркадка Fall Guys Ultimate Knockout на протяжении шести недель подряд устанавливала рекорды и удерживалась на верхней ступеньке пьедестала недельных чартов продаж в Steam. Но всё когда-нибудь заканчивается, и вот, на этой (уходящей) неделе Fall Guys уступила первое место не менее увлекательной партийной игре Among Us.

реклама

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В остальном изменений в десятке лидеров чарта немного и все они закономерны. В лидерах находятся Crusader Kings III, Sea of Thieves, Hades и Conan Exiles Isle of Siptah. В целом «топ» уходящей недели выглядит следующим образом:

Among Us;

Fall Guys Ultimate Knockout;

Valve Index VR Kit;

Crusader Kings III;

Sea of Thieves;

Medieval Dynasty;

Hades;

Conan Exiles Isle of Siptah;

Craftopia;

Crusader Kings III Royal Edition.

Напомним, что Valve располагает игры в еженедельном чарте продаж Steam по выручке, а не по количеству проданных копий.