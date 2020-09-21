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Фанатский ремастер Return to Castle Wolfenstein доберётся до Steam в середине октября

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Return to Castle Wolfenstein относится к числу самых любимых в сообществе игр, поэтому нет ничего удивительного в том, что группа энтузиастов решила сварганить её фанатский ремастер под названием RealRTCW. И вот, теперь разработчики сообщили о том, что модификация выйдет в Steam уже 15 октября. Строго говоря, новость от авторов модификации появилась ещё в минувшую среду, но СМИ обратили на неё внимание только несколько часов назад.

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Улучшенная фанатами Return to Castle Wolfenstein порадует поддержкой широкоформатных мониторов, новыми видами оружия, более качественными моделями оружия, текстурами высокого разрешения, более современным интерфейсом, погодными эффектами, улучшенным ИИ и многим другим.

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Важно помнить, что RealRTCW — это модификация оригинальной Return to Castle Wolfenstein, так что на вашей учётной записи Steam должен быть приобретён и установлен оригинал.

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