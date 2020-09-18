Симулятор космического путешественника No Man’s Sky получит на следующей неделе большое обновление под названием «Истоки» (в оригинале — Origins). Это уже 12-й по счету набор контента, который призван облагородить внешний вид и наполнение оригинала. Только вот с самими подробностями по «Истокам» пока дела обстоят очень плохо. Зато у нас имеется постер, который здесь и прикладывается.

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Как утверждают сами представители Hello Games, обновление станет «очередным небольшим шагом в нашем длинном путешествии». Что до самой No Man’s Sky, то она продолжает пользоваться большой популярностью у своих фанатов, воспрянув после крайне неудачного старта.

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В том же Steam у проекта значится аж 88% пользовательского рейтинга на основании недавних обзоров.