No Man’s Sky получит на следующей неделе обновление Origins, про которое пока мало что известно
Симулятор космического путешественника No Man’s Sky получит на следующей неделе большое обновление под названием «Истоки» (в оригинале — Origins). Это уже 12-й по счету набор контента, который призван облагородить внешний вид и наполнение оригинала. Только вот с самими подробностями по «Истокам» пока дела обстоят очень плохо. Зато у нас имеется постер, который здесь и прикладывается.
реклама
Как утверждают сами представители Hello Games, обновление станет «очередным небольшим шагом в нашем длинном путешествии». Что до самой No Man’s Sky, то она продолжает пользоваться большой популярностью у своих фанатов, воспрянув после крайне неудачного старта.
реклама
В том же Steam у проекта значится аж 88% пользовательского рейтинга на основании недавних обзоров.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила