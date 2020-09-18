Системные требования Cyberpunk 2077 приятно удивили своей демократичностью
Под занавес третьего выпуска Night City Wire студия CD Projekt RED наконец-то официально рассказала о системных требованиях долгожданной Cyberpunk 2077. После рассказов о технологическом совершенстве проекта вкупе с трассировкой лучей могло возникнуть ощущение, что Cyberpunk 2077 окажется удивительно прожорливой игрой, но на практике всё оказалось вполне демократично, если не сказать аскетично.
реклама
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470;
- 70 Гбайт свободного пространства на накопителе, рекомендуется SSD;
- 64-разрядная операционная система Windows 7 или Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
- 12 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA FeForce GTX 1060 (версия с 6 Гбайтами видеопамяти) или AMD Radeon R9 Fury.
- 70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
реклама
реклама
Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября, а до этого нас ждёт ещё один, уже четвёртый по счёту выпуск Night City Wire.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила