Под занавес третьего выпуска Night City Wire студия CD Projekt RED наконец-то официально рассказала о системных требованиях долгожданной Cyberpunk 2077. После рассказов о технологическом совершенстве проекта вкупе с трассировкой лучей могло возникнуть ощущение, что Cyberpunk 2077 окажется удивительно прожорливой игрой, но на практике всё оказалось вполне демократично, если не сказать аскетично.

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Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470;

70 Гбайт свободного пространства на накопителе, рекомендуется SSD;

64-разрядная операционная система Windows 7 или Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;

12 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA FeForce GTX 1060 (версия с 6 Гбайтами видеопамяти) или AMD Radeon R9 Fury.

70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;

64-разрядная операционная система Windows 10.

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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября, а до этого нас ждёт ещё один, уже четвёртый по счёту выпуск Night City Wire.