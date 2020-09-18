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Системные требования Cyberpunk 2077 приятно удивили своей демократичностью

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Под занавес третьего выпуска Night City Wire студия CD Projekt RED наконец-то официально рассказала о системных требованиях долгожданной Cyberpunk 2077. После рассказов о технологическом совершенстве проекта вкупе с трассировкой лучей могло возникнуть ощущение, что Cyberpunk 2077 окажется удивительно прожорливой игрой, но на практике всё оказалось вполне демократично, если не сказать аскетично.

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Минимальные требования:

  • процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon RX 470;
  • 70 Гбайт свободного пространства на накопителе, рекомендуется SSD;
  • 64-разрядная операционная система Windows 7 или Windows 10.

Рекомендованные требования:

  • процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 3 3200G;
  • 12 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA FeForce GTX 1060 (версия с 6 Гбайтами видеопамяти) или AMD Radeon R9 Fury.
  • 70 Гбайт свободного пространства на твердотельном накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

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Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября, а до этого нас ждёт ещё один, уже четвёртый по счёту выпуск Night City Wire.

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Kopcheniy
20:49
Потому что прямой разгон в бытовых условиях стал занятием менее продуктивным, чем подстройка параметров. Coffee Lake были последними процессорами, у которых частоту на все ядра можно было увеличить хо...
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Farid Kovalenko
20:49
Ты как собрался на видюхе играть? Она стоила почти как пс3.
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Farid Kovalenko
20:48
а пс3 2006го года, и с каких пор топ карты были у всех пк бояр? Как и сейчас, 3%.
PlayStation 5 теряет производительность на подходе к релизу — новые нюансы раскрыла технология SmartShift
Вячеслав Долгополов
20:46
Короче ПК шникам спокойно можно сидеть на r7 2700x c картой rx5700 и не париться несколько лет. Если посмотреть на младшую Xbox и ps5.
PlayStation 5 теряет производительность на подходе к релизу — новые нюансы раскрыла технология SmartShift
cupgrn
20:46
Поляки сделали народную игру , написали бы в рекомендованных 3080 , закидали помидорами и отменили бы предзаказы . Не все же такие упоротые и бегут за 3080 по 80к в первый день
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
Павел
20:45
системные требования указаны скорее всего под разрешение 1080p. Не говоря уже о том, что игры на разных движках по-разному нагружают железо. Причём тут вообще RDR2 в разрешении 4к? И причём тут 3080? ...
Объявлены системные требования Cyberpunk 2077 - 12Gb RAM, GeForce 1060 или Radeon Fury, DirectX 12 и 70Gb на HDD/SSD
totenheim
20:44
А ни чё, что потом всех обзвонили и сделали отмену заказа? Чему и отзывы под картой как подтверждение. Или для тех кто статьи пишет заказы не отменяют?
Первая GeForce RTX 3080 уже появилась в Ситилинке – версия от MSI была мгновенно куплена читателем overclockers.ru
Moleculo
20:44
тут есть нюанс, версия киберпанк, которая выходит осенью, разрабатывалась под консоли текущего поколения, видимо на ПК будет та же "легкая" версия. Отсюда и требования под консоли PS4Pro/XB One X, где...
Системные требования Cyberpunk 2077 приятно удивили своей демократичностью
Kopcheniy
20:43
Ниже пояснили, что там нет SSAA. А 8х MSAA подчас грузит не меньше, так что интересно будет затестить 3090 в этой игре.
Состоялся релиз Crysis Remastered
Crouse
20:43
Смотря на такие цены за видяхи кажется весь мир сошел с ума, но нет - люди берут. Видимо что-то случилось в мире и люди хавают все, что им льют в уши. Амперы 10гиговки это просто тыквы - вспомните 770...
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