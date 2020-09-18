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Что показали в третьем выпуске Night City Wire по Cyberpunk 2077

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CD Projekt RED опубликовала новый посвящённый Cyberpunk 2077 выпуск мероприятия Night City Wire. Трансляция идёт в прямом эфире, и данная заметка будет дополняться по мере поступления новой информации. Известно, что нам должны показать новые виды Найт-Сити, рассказать о местных бандах, продемонстрировать новый геймплей и, скорее всего, опубликовать системные требования. По крайней мере, разработчики неоднократно намекали на то, что нас ждёт информация, которую давно ждали PC-игроки.

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По словам разработчиков, Найт-Сити создавался с большим вниманием к деталям и идеей правдоподобности города. Городские районы расположены логично, при этом каждый из них обладает отличительными особенностями — специально для того, чтобы по городу было интересно путешествовать и изучать его различные уголки.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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