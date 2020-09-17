На сентябрьскую презентацию PlayStation приехала и студия Bluepoint. И не с пустыми руками, а с первым показом игрового процесса ремейка Demon’s Souls. Видеоролик относительно продолжительный — четыре минуты — и в его рамках наш облачённый в доспехи главный герой бегает по живописным локациям и сражается с различной нечистью и даже громадным «боссом».

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К сожалению, больше ничего интересного о проекте не рассказали; не огласили даже дату выхода. Ремейк Demon’s Souls выйдет на PC и PlayStation 5.