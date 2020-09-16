Ремастер трилогии Mass Effect так часто всплывает на просторах Сети, что уже возникает желание обвинить EA и BioWare в бессмысленных издевательствах над фанатами этой культовой серии ролевых игр. Сегодня, например, странички Mass Effect Trilogy Remastered для различных платформ появились на сайте португальского розничного магазина GamingReplay.

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В настоящее время страницы проекта с сайта уже удалены (вернее, доступ к ним запрещён с ошибкой 403), но Интернет всё помнит. В качестве изображений использовались своеобразные заглушки: старый логотип Mass Effect Trilogy, чёрный фон, а также логотипы платформы, издателя и возрастной рейтинг. Ритейлер упомянул релиз в октябре этого года: такого же мнения, кстати, придерживается журналист Venturebeat Джефф Грабб.

Важно отметить, что Electronic Arts ещё в конце прошлого года обещала выпустить в году текущем несколько ремастеров «любимых франшиз», а оспаривать всенародную любовь к Mass Effect как минимум странно.