Игровые СМИ в целом и журналисты по отдельности, используя свои источники в индустрии, продолжают время от времени публиковать информацию о существовании визуально обновлённой трилогии Mass Effect. В частности, сегодня журналист издания Venturebeat Джефф Грабб, отвечая в своём Twitter на вопросы подписчиков, недвусмысленно намекнул на то, что информация об Mass Effect Remastered появится в октябре. В опубликованном им списке мероприятий на ближайшие месяцы числится некий Remasster (предполагается, что мы прочтём это как reMASSter).

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Как считают пользователи, в октябре состоится официальный анонс ремастера, а непосредственно релиз приурочат к так называемому дню N7 в ноябре — когда в продажу поступила первая часть серии этих космических ролевых игр.

Естественно, нельзя исключать того, что у журналистов может быть заведомо ошибочная информация, однако в прошлом году Electronic Arts прямо отмечала, что планирует выпустить ремастеры любимых франшиз.