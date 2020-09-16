Crytek ищет сотрудников, разбирающихся в шутерах-песочницах
О том, что франкфуртское Crytek приступает к полноценному производству некой неанонсированной высокобюджетной игры, нам известно ещё с середины весны — именно тогда в разделе вакансий компании появились соответствующие пункты и упоминания. Сегодня же внимательные пользователи Сети заметили, что компании требуется девять опытных специалистов, причём все они должны любить игры и, в частности, шутеры-песочницы с видом от первого лица.
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Опять же, судя по описанию вакансий, загадочный проект Crytek создаётся сразу для нескольких платформ, а в его основу ляжет движок CryEngine. Бюджет разработки очень высокий, уровень графики тоже должен всех впечатлить.
Очевидно, проект находится на очень ранней стадии производства, поэтому маловероятно, что официальные подробности о нём начнут поступать в обозримой перспективе.
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