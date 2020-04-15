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Crytek ищет сотрудников для работы над неанонсированной высокобюджетной игрой с трассировкой лучей

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Crytek уже второй день подряд (прогнозируем, что сегодня это продолжится) намекает на что-то новенькое во вселенной Crysis, как теперь внимательные посетители сайта компании обнаружили на нём в разделе вакансий упоминание должности технического директора для некого неанонсированного проекта AAA-класса.

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В описании вакансии уточняется, что от соискателя требуется иметь опыт работы с PC и консолями, руководить технологическим развитием проекта и работать совместно с руководителем проекта в целом. Согласно описанию, речь идёт про основной офис Crytek во Франкфурте.

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Вместе с тем Crytek для данного проекта требуются инженер по рендерингу, умеющий работать с трассировкой лучей, и художник визуальных эффектов. Крайне маловероятно, что речь в вакансиях идёт о ремастере Crysis: если Crytek уже вовсю «тизерит» проект и явно намеревается скоро его представить, то, скорее всего, степень его готовности приближается к стопроцентной, и искать для него разработчиков на очень важные должности уже поздновато.

В общем, пока что можно лишь строить догадки, а это дело зачастую неблагодарное, поэтому ждём дальнейших официальных новостей от Crytek.

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