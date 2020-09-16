В начале сентября, в рамках презентации новых «топовых» игровых ускорителей от NVIDIA, разработчики из Epic Games поведали о том, что уже в ближайшем времени популярнейшая королевская битва Fortnite станет гораздо технологичнее и обзаведётся поддержкой трассировки лучей и «умного» сглаживания DLSS 2.0. Оказалось, что ближайшее время — это уже совсем скоро: обновление будет применено к игре завтра, 17 сентября.

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Трассировка лучей в Fortnite будет использоваться для улучшения качества отражений, теней, глобального освещения и затенения. Что касается DLSS 2.0, то данный алгоритм сглаживания обеспечивает на RTX-ускорителях в несколько раз большую производительность по сравнению с традиционными алгоритмами сглаживания.

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Кроме того, завтра же в Fortnite появится поддержка технологии NVIDIA Reflex, повышающей отзывчивость игрового процесса, что может положительным образом повлиять на ваши игровые навыки.