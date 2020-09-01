На сегодняшнем мероприятии NVIDIA, где ожидаются анонсы новых видеокарт на базе архитектуры Ampere, стало известно, что популярнейшая королевская битва Fortnite в обозримой перспективе обзаведётся поддержкой трассировки лучей и «умного» сглаживания DLSS 2.0. Соответствующий видеоролик прилагается.

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Согласно описанию, трассировка лучей в Fortnite будет применяться для улучшения качества отражений, теней, глобального освещения и затенения. В свою очередь, DLSS 2.0 это основанный на машинном обучении алгоритм сглаживания, обеспечивающий заметно более высокую производительность игр по сравнению с традиционными алгоритмами сглаживания.