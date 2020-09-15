В конце июля студия Psyonix сообщила о том, что в ближайшее время автомобильно-футбольная аркада Rocket League станет условно-бесплатной и «мягко» переедет в Epic Games Store. Процесс немного затянулся, но сегодня разработчики огласили, когда всё случится: в следующую среду, 23 сентября. Все, кто в своё время купили Rocket League получат статус «Наследия» и специальные «ветеранские» внутриигровые косметические предметы.

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Также в указанный день Rocket League покинет Steam и переедет в Epic Games Store. Переезд, впрочем, будет мягким: те, кто купили Rocket League в сервисе от Valve, смогут продолжать играть через привычную систему.

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Новым игрокам же придётся пользоваться Epic Games Store. А чтобы подсластить пилюлю, Psyonix совместно с Epic Games устроили акцию: все загрузившие Rocket League в EGS в течение месяца (с 23 сентября по 23 октября), получат купон на 650 рублей на покупки соответствущих условиям акции игр в Epic Games Store.