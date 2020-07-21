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Rocket League переходит на условно-бесплатную модель распространения и «мягко» переезжает в Epic Games Store

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За пять лет своего существования автомобильно-футбольная аркада Rocket League претерпела немало преобразований: от обновлений с новыми режимами до приобретения студии Psyonix компанией Epic Games. Вот об отголоске последнего факта сегодня и пойдёт речь.

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Новостей касательно Rocket League сегодня две: одна хорошая, вторая, по сути, нейтральная, но многими может быть воспринята как отрицательная. Начнём с хорошей: разработчики объявили о том, что Rocket League переходит на условно-бесплатную модель распространения. Все, кто купили Rocket League, получат специальный статус «Наследия» (Legacy), вместе с которым полагаются различные внутриигровые «плюшки».

Теперь о нейтральной (потенциально отрицательной) новости. Rocket League уходит из Steam. Суть в следующем: текущие пользователи смогут продолжить играть через Steam, а вот новым придётся в обязательном порядке проследовать в Epic Games Store. Сюрпризом данная весть не является; о планах по выпуску игры в EGS было известно ещё с мая прошлого года.

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Оба изменения будут применены к Rocket League до конца лета. Точной датой разработчики пока не делятся.

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