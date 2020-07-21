За пять лет своего существования автомобильно-футбольная аркада Rocket League претерпела немало преобразований: от обновлений с новыми режимами до приобретения студии Psyonix компанией Epic Games. Вот об отголоске последнего факта сегодня и пойдёт речь.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Новостей касательно Rocket League сегодня две: одна хорошая, вторая, по сути, нейтральная, но многими может быть воспринята как отрицательная. Начнём с хорошей: разработчики объявили о том, что Rocket League переходит на условно-бесплатную модель распространения. Все, кто купили Rocket League, получат специальный статус «Наследия» (Legacy), вместе с которым полагаются различные внутриигровые «плюшки».

Теперь о нейтральной (потенциально отрицательной) новости. Rocket League уходит из Steam. Суть в следующем: текущие пользователи смогут продолжить играть через Steam, а вот новым придётся в обязательном порядке проследовать в Epic Games Store. Сюрпризом данная весть не является; о планах по выпуску игры в EGS было известно ещё с мая прошлого года.

реклама

Оба изменения будут применены к Rocket League до конца лета. Точной датой разработчики пока не делятся.