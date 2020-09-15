Разработчики из студии CI Games опубликовали первый официальный видеоролик-тизер грядущего «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. В видео продемонстрировано, как наш главный герой выполняет задание на экстремальном удалении от цели: 1 506 метров. Как пишут разработчики, на столь больших дистанциях убийства в серии Sniper Ghost Warrior ещё не осуществлялись.

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В Sniper Ghost Warrior Contracts 2 мы играем за снайпера с позывным Жнец (Reaper), работающего в самом сердце беззаконного региона Ближнего Востока на границе Ливана и Сирии. Жнецу необходимо уничтожить местный криминальный синдикат. В процессе прохождения двух сюжетных кампаний мы побываем на пяти масштабных картах в ближневосточной зоне конфликта, выполним 24 полноценных контракта и массу сторонних заданий.

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Точной датой выхода проект пока не обладает, но на его Steam-страничке указано многозначительное «Coming soon». Ранее упоминалось, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 поступит в продажу этой осенью.